



Франция призывает не ставить знак равенства между Израилем и ХАМАСом

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн призывает не ставить знак равенства между запросами прокурора Международного уголовного суда на выдачу ордеров на арест лидеров Израиля и ХАМАСа.



"Эти одновременные запросы на выдачу ордеров на арест не должны создавать эквивалентность между ХАМАСом и Израилем", - сказал Сежурн законодателям в парламенте.



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Прокурор МУС Карим Хан заявил вчера, что он запросил ордера на арест высших руководителей ХАМАСа Яхьи Синвара, Исмаила Хании и Мохамеда Дейфа, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.



Сежурн утверждает, что ХАМАС - это "террористическая группировка, которая праздновала теракты 7 октября", в результате которых погибли около 1200 человек и еще 252 были взяты в заложники.



Израиль же - "демократическое государство, которое должно соблюдать международное право при ведении войны, которую оно не начинало", - говорит Сежурн.



"Франция признает независимость МУС, это принцип", - говорит Сежурн.



"Теперь решение о том, будут ли выданы эти ордера, будут принимать судьи МУС. Они будут делать это независимым образом", - добавляет он.



Настаивая на "солидарности Франции как с израильтянами, так и с палестинцами", Сежурн говорит, что Париж "привержен поиску политического решения" конфликта.

