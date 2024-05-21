



Израиль поссорился с Associated Press из-за Al Jazeera

Израильские власти изъяли камеру и вещательное оборудование, принадлежащее Associated Press, на юге Израиля, обвиняя новостную организацию в нарушении нового закона о СМИ, поскольку она предоставляет изображения телеканалу Al Jazeera.



"В соответствии с решением правительства и указанием министра связи, министерство связи продолжит принимать все необходимые меры для ограничения вещания, которое вредит безопасности государства", - говорится в заявлении министерства связи.



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AP осудило этот шаг, заявив, что катарский спутниковый канал входит в число тысяч клиентов, которые получают прямые видеопотоки от американского информационного агентства.



"Ассошиэйтед Пресс самым решительным образом осуждает действия израильского правительства по отключению нашей давней прямой трансляции с видом на Газу и конфискации оборудования AP", - говорит Лорен Истон, вице-президент по корпоративным коммуникациям новостной организации.



"Отключение было основано не на содержании передачи, а на злоупотреблении израильским правительством новым законом об иностранных вещателях. Мы призываем израильские власти вернуть наше оборудование и немедленно возобновить прямую трансляцию, чтобы мы могли продолжать предоставлять эту важную визуальную информацию тысячам СМИ по всему миру".



Сотрудники Министерства связи прибыли в офис AP в южном городе Сдерот и изъяли оборудование. Они вручили AP документ, подписанный министром связи Шломо Кархи, в котором утверждается, что AP нарушает закон об иностранных вещателях, сообщает AP.



Незадолго до того, как оборудование было конфисковано, оно транслировало общий вид северной части Газы. AP соблюдает правила военной цензуры Израиля, которые запрещают передавать такие детали, как передвижения войск, которые могут подвергнуть опасности солдат. Как правило, в прямом эфире показывали дым, поднимающийся над территорией.



Изъятие последовало за устным приказом в четверг прекратить прямую трансляцию, который новостная организация отказалась выполнять, сообщает AP.





