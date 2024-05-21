



Бывший руководитель ВВС: Арабская служба ВВС поддерживает террор

Бывший директор телевидения ВВС обвиняет сеть в "вопиющей" антиизраильской предвзятости, особенно на арабском языке.



Дэнни Коэн, возглавлявший отдел телевидения в 2013-2015 годах, пишет в The Telegraph: "Что-то идет не так. Ошибки не случаются 80 раз".



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Среди прочего, по его словам, многочисленные репортеры BBC Arabic неоднократно демонстрировали симпатию к ХАМАСу и поддержку его бойни в Израиле 7 октября, сообщали о терроризме, упуская ключевые факты, а в одной из передач, транслировавшихся на канале, усомнились в том, что некоторые октябрьские убийства вообще имели место.



Репортеры неоднократно использовали "язык, который можно услышать от представителя ХАМАСа", - говорит он. "Наши лицензионные сборы идут на оплату труда людей, которые праздновали изнасилование и убийство мужчин, женщин и детей".



Но британский вещатель "кажется, не замечает своих проблем, не желая признавать и решать проблемы управления", - сетует он.

