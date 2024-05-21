



Маски не остановили распространение некоторых штаммов коронавируса

Маски для лица не смогли остановить вариант Омикрон коронавируса, демонстрирует новое исследование.



В ноябре 2021 года, когда по Британии прокатилась эпидемия этого высокоинфекционного заболевания, были вновь введены такие правила, как ношение масок, самоизоляция, работа из дома и паспорта вакцин.



Новое исследование показало, что, хотя эти меры помогли остановить ковид на ранних этапах пандемии, они практически не повлияли на уровень заражения после появления Омикрона.



Исследование, проведенное Университетом Восточной Англии (UEA), показало, что маски, в частности, оказались неэффективными после того, как прошла первая волна омикрона, хотя ранее они помогали снизить уровень заражения.



Исследователи также обнаружили, что ношение лицевых покрытий после первой волны Омикрона могло фактически увеличить риск заражения детей Ковидом во время последующих волн, поскольку у них был ослаблен иммунитет.



Руководитель исследования профессор Пол Хантер говорит: "Маски способствовали этому, и поэтому, вероятно, спасли много жизней, но как только ковид остался, и, конечно, как только появился Омикрон, который стал гораздо более заразным... маски, в конечном счете, стали бесполезны для большинства людей".