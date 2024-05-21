



Нетаниягу: "Абсурдные обвинения МУС рискуют превратить учреждение в суд кенгуру"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг обвинения Международного уголовного суда в том, что Израиль намеренно отказывает Газе в пище и воде, как "абсурдные", и предупредил, что действия главного прокурора, направленные против израильских лидеров, превращают учреждение в "суд кенгуру".



"Это абсурд, это возмутительно", - сказал Нетаниягу в интервью ABC, реагируя на обвинения и называя их "абсолютно ложными".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"По воде, сейчас мы снабжаем Газу почти на половину, а до войны - только 7 процентов", - говорит Нетаниягу. "Мы поставили более полумиллиона тонн продовольствия и медикаментов с помощью 20 000 грузовиков".



Нетаниягу обрушился с критикой на главного прокурора МУС Карима Хана. "Этот парень стремится демонизировать Израиль. Он делает заказную работу и создает ложную симметрию между демократически избранными лидерами Израиля и главарями террористов", - говорит Нетаниягу.



"Он также подливает бензин в огонь антисемитизма, который распространяется по всему миру. Он нападает на единственное и неповторимое еврейское государство и пытается надеть на нас наручники", - говорит Нетаниягу, добавляя, что подобные обвинения лишат демократические страны возможности защищаться от террористов, скрывающихся среди мирного населения, даже если они придерживаются законов войны.



На вопрос о том, не беспокоит ли его возможность международных поездок после этих рекомендаций, Нетаниягу ответил, что нет.



"Меня совершенно не беспокоит наш статус. Я думаю, что прокурор должен быть обеспокоен своим статусом, потому что он действительно превращает МУС в институт изгоев. Люди просто не будут воспринимать его всерьез", - говорит Нетаниягу.



"Они видят в нем политизированную вещь. Я надеюсь, что судьи не подтвердят его слова, потому что это превратит их в "суд кенгуру", - говорит Нетаниягу.

