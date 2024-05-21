



Впадает в ярость и устраивает побои: Бритни Спирс вышла из-под контроля

Поп-принцесса Бритни Спирс перестала употреблять лекарства и начала выходить из-под контроля, потому нуждается в новой опеке.



Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на друзей знаменитости.



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Они сообщили журналистам, что певица окажется в "серьезной опасности", если не принять меры, поскольку она может причинить вред как окружающим, так и себе.



Друзья отмечают, что психическое состояние Спирс постоянно ухудшается с момента окончания опеки, которая была у ее отца. Уточняется, что Бритни не только отказывается от принятия лекарств, но и частенько злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Также люди из окружения певицы переживают, что ее нынешний бойфренд Пол Солиз, с которым она недавно подралась в отеле, управляет ее жизнью и домом.



По словам источников, у знаменитости часто бывают приливы ярости, которые заканчиваются физическим насилием.



"Бывают случаи, когда нам говорят, что с ней невозможно общаться, потому что она не может вести рациональный разговор", - сказано в сообщении.