Украина официально объявила об участии в Олимпийских играх в Париже

Украина примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в столице Франции. Об этом заявил глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.



Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт провели неформальную встречу с представителями украинских и иностранных медиа, на которой объявили, что Украина едет на Олимпиаду. Лозунг Украины на Олимпийских играх: "The Will to Win".



"На этот раз для Украины Олимпиада - это прежде всего большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом, является большим проявлением силы воли", - заявил Бедный.



Глава министерства напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России погибли более 450 украинских спортсменов, среди которых и чемпионы мира.



Российские оккупанты уничтожили или повредили более 500 спортивных объектов, среди которых 15 баз олимпийской подготовки. Несмотря на это, украинские спортсмены продолжают тренироваться и бороться за лицензии на Олимпийские игры.



Отметим, что несмотря на военное вторжение РФ в Украину Международный олимпийский комитет допустил к участию в спортивном мероприятии граждан Беларуси и России, но в нейтральном статусе. Им запретили участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.