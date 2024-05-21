



Польша: "Сравнение премьера Израиля с лидерами ХАМАСа – неприемлемо"

Сравнение премьер-министра Израиля с лидерами ХАМАСа неприемлемо, заявил премьер-министр Польши после того, как прокурор Международного уголовного суда запросил ордера на арест как израильских, так и хамасовских лидеров.



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"Попытка показать, что премьер-министр Израиля и лидеры террористической организации - одно и то же, и участие в этом международных институтов неприемлемы", - заявил Дональд Туск на пресс-конференции.

