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Польша: "Сравнение премьера Израиля с лидерами ХАМАСа – неприемлемо"
21.05.2024 18:14 MIGnews.com

Польша: "Сравнение премьера Израиля с лидерами ХАМАСа – неприемлемо"

Сравнение премьер-министра Израиля с лидерами ХАМАСа неприемлемо, заявил премьер-министр Польши после того, как прокурор Международного уголовного суда запросил ордера на арест как израильских, так и хамасовских лидеров.

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"Попытка показать, что премьер-министр Израиля и лидеры террористической организации - одно и то же, и участие в этом международных институтов неприемлемы", - заявил Дональд Туск на пресс-конференции.
 

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