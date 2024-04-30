



ООН: РФ использовала ракеты КНДР для удара по украинскому городу

Эксперты Организации объединенных наций исследовали обломки ракеты, которой россияне ударили 2 января по украинскому Харькову.



По данным информационного агентства Reuters, они пришли к выводу, что ракета была произведена в Северной Корее.



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В частности, по Харькову россияне ударили баллистикой. Речь идет о ракете серии "Хвасон-11". По словам экспертов ООН, траектория полета указывает на то, что она была запущена в России.



Уточняется, что если данный факт будет подтвержден, это означает нарушение санкций, наложенных на КНДР в 2006 году.