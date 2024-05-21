



15 студентов Гарварда не закончат учебу из-за антиизраильских протестов

15 студентов Гарвардского университета не смогут окончить учебу из-за отстранения после антиизраильских протестов в кампусах.



Гарвардский комитет "солидарности с Палестиной" объявил, что более 1100 студентов подписали петицию, призывающую к отмене наказаний.



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Также группа представила эссе старшекурсника, который пытался опубликовать материал в студенческой газете Harvard Crimson, но ему было отказано в возможности это сделать.



"Я покидаю Гарвард разъяренным, измученным и испытывая отвращение. Я потрясен моральным и материальным соучастием университета в продолжающемся геноциде и условиях апартеида", - сказал студент.