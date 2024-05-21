



Госдеп США считает принципиальной победу Украины в войне с РФ

Российская агрессия против Украины должна закончиться победой Киева. Это принципиальная позиция США, и ее в очередной раз озвучил спикер Госдепа Мэтью Миллер.



"Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, и четко дали понять это, в частности, путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", – сказал он, напомнив, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев заявил о стратегическом поражении России в этой войне.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



По словам Миллера, выигрыш Украины в войне автоматически будет означать поражение России в противостоянии.



"Думаю, что наша позиция – кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого побежденным – остается достаточно четкой уже более двух лет", – отметил он.



Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США не позволят Украине проиграть в войне, назвав военную помощь Украине инвестицией Запада в собственную безопасность.