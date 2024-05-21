



В Польше девять арестованных за подготовку диверсий по заказу РФ

В Польше арестованы девять человек, подозреваемых в диверсионной деятельности по заказу России.



По данным TVN24, такое заявление сделал премьер-министр страны Дональд Туск.



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Уточняется, что арестованные подозреваются в подготовке диверсий и саботажей в европейских странах.



"Что касается актов саботажа и диверсий, то это очень серьезный вопрос. Это касается нескольких европейских стран. На данный момент это, безусловно, Литва, Латвия, Польша", – пояснил Туск.



По его словам, против девяти подозреваемых выдвинуты обвинения в том, что они принимали непосредственное участие в актах саботажа в Польше под руководством российских служб. Среди задержанных - граждане Украины, Беларуси и Польши.