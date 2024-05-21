



Понтифик пособолезновал Ирану в связи с гибелью президента

Папа Римский Франциск выразил соболезнование верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью в авиакатастрофе президента страны Ибрагима Раиси, которого также называют "тегеранским мясником".



Соответствующее заявление опубликовал Святой Престол.



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Понтифик выразил соболезнования в связи с гибелью президента, министра иностранных дел Хоссейна Ирана и "всех, кто погиб в ужасной катастрофе".



"Вверяя души погибших милосердию Всевышнего и молясь за тех, кто оплакивает их потерю, особенно за их семьи, заверяю в своей духовной близости к народу в это трудное время", – сказал он.