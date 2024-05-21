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Боррель отреагировал на ордер на арест Нетаниягу наряду с главарями ХАМАСа
21.05.2024 08:13 Алина Груднева

Боррель отреагировал на ордер на арест Нетаниягу наряду с главарями ХАМАСа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал решение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и других выпосопоставленных израильских деятелей на ряду с террористами ХАМАСа.

Он заявил, что решение суда необходимо выполнить.

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"Я принимаю во внимание решение прокурора МУС обратиться в Палату предварительного производства I Международного уголовного суда с просьбой о выдаче ордеров на арест Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа, Исмаила Ханийе, Биньямина Нетаниягу и Йоава Галанта", – сказал он.

По словам Борреля, мандат МУС заключается в преследовании "тяжких преступлений по международному праву". 

"Все государства, которые ратифицировали устав МУС, обязаны выполнять решения суда", – подчеркнул он.

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