



СМИ о гибели президента Ирана: Израиль не стал бы рисковать

Издание The Economist опубликовало материал относительно гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в результате авиакатастрофы.



По словам журналистов, Израиль вряд ли мог быть причастен к его смерти.



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Уточняется, что убийство Раиси Израилем вызвало бы жесткий ответ со стороны Тегерана. Аналитики не исключают, что к смерти президента Ирана могли быть причастны его внутренние враги.



"Было бы глупо рисковать такими последствиями, чтобы убить Раиси, крайне непопулярного политика, который на самом деле не имеет решающего голоса во многих важнейших политических решениях Ирана", - сказано в материале.