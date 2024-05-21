



Выпускники Йеля устроили пропалестинской протест во время вручения дипломов

Десятки выпускников устроили пропалестинскую забастовку в Йельском университете на вручении дипломов.



Они потребовали разрыва связей учебного заведения с компаниями, сотрудничающими с Израилем.



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По меньшей мере 150 студентов, сидевших перед аудиторией, повернулись спиной к сцене и прошли маршем во двор, выкрикивая антивоенные лозунги: "книги, а не бомбы", "нет войне".



Также они несли плакаты по поводу задержанных на пропалестинских акциях в кампусе в штате Коннектикут: "защитить свободу слова". Протест был мирным и без нарушений порядка.