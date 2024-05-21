Новости » Новости США
Выпускники Йеля устроили пропалестинской протест во время вручения дипломов
21.05.2024 07:46 Алина Груднева

Выпускники Йеля устроили пропалестинской протест во время вручения дипломов

Десятки выпускников устроили пропалестинскую забастовку в Йельском университете на вручении дипломов.

Они потребовали разрыва связей учебного заведения с компаниями, сотрудничающими с Израилем.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По меньшей мере 150 студентов, сидевших перед аудиторией, повернулись спиной к сцене и прошли маршем во двор, выкрикивая антивоенные лозунги: "книги, а не бомбы", "нет войне".

Также они несли плакаты по поводу задержанных на пропалестинских акциях в кампусе в штате Коннектикут: "защитить свободу слова". Протест был мирным и без нарушений порядка.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы