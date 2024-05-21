Иран просил США о помощи в поисках вертолета Раиси
Иран обращался к США с просьбой о помощи в поисках вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Госдепа.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Правительство Ирана обратилось к нам с просьбой о помощи. Мы ясно дали понять, что постараемся предоставить помощь, как мы поступили бы в ответ на любой запрос иностранного правительства в такой ситуации", - сказал журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.
По его словам, Вашингтон в конечном итоге не смог оказать эту помощь, в основном, по логистическим причинам.
В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Америка не имела никакого отношения к авиакатастрофе.