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Иран просил США о помощи в поисках вертолета Раиси
21.05.2024 08:35 Алина Груднева

Иран просил США о помощи в поисках вертолета Раиси

Иран обращался к США с просьбой о помощи в поисках вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Госдепа.

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"Правительство Ирана обратилось к нам с просьбой о помощи. Мы ясно дали понять, что постараемся предоставить помощь, как мы поступили бы в ответ на любой запрос иностранного правительства в такой ситуации", - сказал журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер. 

По его словам, Вашингтон в конечном итоге не смог оказать эту помощь, в основном, по логистическим причинам.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Америка не имела никакого отношения к авиакатастрофе.

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