



Иран просил США о помощи в поисках вертолета Раиси

Иран обращался к США с просьбой о помощи в поисках вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.



Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Госдепа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Правительство Ирана обратилось к нам с просьбой о помощи. Мы ясно дали понять, что постараемся предоставить помощь, как мы поступили бы в ответ на любой запрос иностранного правительства в такой ситуации", - сказал журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.



По его словам, Вашингтон в конечном итоге не смог оказать эту помощь, в основном, по логистическим причинам.



В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Америка не имела никакого отношения к авиакатастрофе.