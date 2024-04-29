



СБУ сообщила о подозрении гендиректору крупнейшего производителя "Калибров"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Фариду Абдрахманову – генеральному директору компании "Исследовательское конструкторское бюро "Новатор" (РФ), которая является крупнейшим производителем крылатых ракет "Калибр".



Абдрахманов входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства РФ и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет "Калибр", сообщает СБУ в своем Telegram-канале.



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По данным следствия, Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.



С этой целью он организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракетного вооружения для оккупационных группировок страны-агрессора.



В дальнейшем россияне массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине. Основными целями врага являлись объекты гражданской и критической инфраструктуры нашего государства, в том числе жилые дома, больницы и энергогенерирующие предприятия.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Абдрахманову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).



Как отметили в СБУ, поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

