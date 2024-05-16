



Германия запретила пропалестинскую группу за терроризм и антисемитизм

Немецкие власти заявляют, что запретили группу, которая проявила солидарность с “палестинским сопротивлением во всех формах” и совершила рейды на связанные с ней объекты.



Министерство внутренних дел западной земли Северный Рейн-Вестфалия, самой густонаселенной в Германии, заявляет, что запретило группу “Палестинская солидарность” в Дуйсбурге. Он обвиняет группу в распространении антисемитских идей.



Министерство сообщает, что полиция обыскала четыре объекта недвижимости в городе Дуйсбург, связанные с группировкой.



Высокопоставленный чиновник безопасности региона, государственный министр внутренних дел Герберт Ройл, говорит, что этот шаг “посылает правильный сигнал” и добавляет в заявлении, что “во многих случаях за солидарностью с Палестиной не скрывается ничего, кроме ненависти к евреям, как в случае с Палестиной”. организация запрещена сегодня”.



В ноябре федеральное правительство Германии ввело формальный запрет на деятельность террористической группировки ХАМАС или ее поддержку и распустило группу “Самидун”, которая стояла за празднованием в Берлине нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября.