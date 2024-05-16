



Bild: В Дюссельдорфе этой ночью прогремел взрыв

Этой ночью в Дюссельдорфе прогремел взрыв. Сначала огонь распространился в киоске на первом этаже жилого дома. После того как пламя охватило весь магазинчик, раздался взрыв, и огонь перекинулся на другие этажи и припаркованные автомобили.



К месту происшествия прибыли около 100 пожарных и сотрудников экстренных служб. Они обнаружили троих погибших и 16 пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии.



Немецкая полиция начала расследование. Причины взрыва пока не установлены.

