



Обстрелы РФ Украины сегодня более смертоносные, чем когда-либо, – WSJ

За последние шесть месяцев РФ выпустила по Украине примерно на 45% больше беспилотников и ракет, чем за предыдущие шесть месяцев. Однако Украина сбивает ракеты гораздо реже, чем в начале войны.



К таким выводам пришло издание The Wall Street Journal по результатам анализа ежедневных данных командования Военно-Воздушных Сил Украины.



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Так, только в прошлом месяце показатель перехвата снизился до 30% по сравнению с 73% в предыдущие шесть месяцев, тогда как показатель перехвата "Шахедов" за последние шесть месяцев снизился всего на один процентный пункт и составил 82%.



Снижение возможностей противовоздушной обороны Украины объясняется усилением атак российских беспилотников и ракет, а также обстрелами с баллистических ракет. Кроме того, у Киева заканчиваются боеприпасы для поставляемой Западом системы Patriot, которая раньше была лучшей защитой от подобных атак, пишут авторы статьи.



И хотя данные об атаках и перехватах за несколько дней были неполными, а Украина использует такую статистику в пропагандистских целях, представитель ВСУ и независимый оборонный аналитик заявили, что эти данные дают в целом точную картину.



Усиленные бомбардировки разрушают инфраструктуру и города, истощая и без того скудные запасы ракет, которые нужны Украине, чтобы не допустить российские ВВС в свое небо.



По словам представителя европейской военной разведки, следующие два или около того месяца будут решающими для того, удастся ли сдержать российские военно-воздушные силы до того, как в Украину прибудут новые западные средства ПВО.



По словам представителя ВСУ, перехват большего количества атак может привести к истощению запасов боеприпасов, а более мощные залпы – к перегрузке украинской обороны, поскольку системы ПВО могут не успеть перезарядиться достаточно быстро.



Надо сказать, что за последние шесть месяцев Россия выпустила по Украине 2 628 "Шахедов". Аналитики говорят, что эти беспилотники частично используются для тестирования систем ПВО перед запуском ракет.