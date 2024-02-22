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Украинские фермеры стягивают уничтоженную РФ сельхозтехнику к границе с Польшей
22.02.2024 22:17 Mignews

Украинские фермеры стягивают уничтоженную РФ сельхозтехнику к границе с Польшей

Украинские фермеры в знак протеста против действий фермеров польских направили на украинско-польскую границу сельскохозяйственную технику, уничтоженную РФ.

Вся эта фермерская техника – из зоны боевых действий. Акция от украинских фермеров проходит на пропускном пункте "Угринов" возле границы с Польшей.

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Проезжающие мимо поляки должны видеть цену зерна и хлеба, которые сейчас выращиваются в Украине, то, с какими трудностями украинцы сталкиваются во время войны, развязанной в Украине Российской Федерацией, объяснили организаторы этого флешмоба.

Таким образом уничтоженная РФ сельскохозяйственная техника продолжает оставаться символом сопротивления и решимости украинского народа.

Между тем стало известно, что польские забастовщики переместятся с границы в Варшаву - на 27 февраля запланирована новая акция.

Как сообщает RMF24, фермеры планируют дойти до здания Сейма и офиса премьер-министра Дональда Туска, чтобы встретиться с премьером.

Они планируют передать Туску петицию с требованием ограничить импорт сельхозпродукции из Украины и выйти из "Зеленого соглашения" ЕС.

 

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