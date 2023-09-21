



Руководство сумского завода поставляло в РФ продукцию для атомных реакторов

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала масштабную схему поставки в РФ стратегически важной продукции для атомной энергетики и нефтегазовой отрасли страны-агрессора.



Как уточнили в спецслужбе, речь идет о насосном оборудовании, которое производится на одном из заводов в Сумах.



"Это предприятие входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из огромнейших "доноров" бюджета РФ", - рассказали в СБУ.



В результате следственных действий арестован уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 млн грн.



В ходе следствия установлено, что после полномасштабного вторжения РФ руководство сумского завода разработало схему поставки украинской продукции в Россию в обход наложенных санкций.



"Для маскировки преступной деятельности злоумышленники задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии. Установлено, что иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в РФ", - говорится в сообщении.



Кроме этого, чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством "Росатома".



В ходе обысков по местам работы и фактическому проживанию фигуранты изъяли документы, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами сделки. В настоящее время двум должностным лицам завода сообщено о подозрении по ч.3 ст.28, ч.4 ст.111-1 УК (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой).



