



Теракт в Крокусе: арестован еще один человек

Басманный суд Москвы арестовал еще одного подозреваемого в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле".



По данным ВВС, срок его содержания под стражей продлен до 22 мая.



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Арестованным оказался очередной гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов. По версии следствия, мужчине отводилась роль в предоставлении денег для подготовки теракта.



Его подозревают в обеспечении исполнителей средствами телекоммуникационной связи и систематической оплате.



К настоящему времени по делу о теракте проходят еще 12 арестованных, среди которых 11 подозревают в исполнении.