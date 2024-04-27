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Теракт в Крокусе: арестован еще один человек
27.04.2024 14:47 Алина Груднева

Теракт в Крокусе: арестован еще один человек

Басманный суд Москвы арестовал еще одного подозреваемого в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле".

По данным ВВС, срок его содержания под стражей продлен до 22 мая.

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Арестованным оказался очередной гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов. По версии следствия, мужчине отводилась роль в предоставлении денег для подготовки теракта.

Его подозревают в обеспечении исполнителей средствами телекоммуникационной связи и систематической оплате.

К настоящему времени по делу о теракте проходят еще 12 арестованных, среди которых 11 подозревают в исполнении.

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