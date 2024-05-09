



Поставки iPhone Apple в Китае выросли на 12% после снижения цен

Поставки iPhone Apple в Китае выросли на 12% в марте после того, как компания и ее розничные продавцы снизили цены, свидетельствуют данные исследовательской фирмы, связанной с китайским правительством.



Поставки телефонов под иностранными брендами в Китае выросли на 12% в марте до 3,75 млн единиц с 3,35 млн годом ранее, свидетельствуют данные Китайской академии информационно-коммуникационных технологий (CAICT).



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Хотя в данных не было прямого упоминания Apple, эта компания является доминирующим иностранным производителем телефонов на китайском рынке, где доминируют смартфоны. Это позволяет предположить, что рост поставок телефонов под иностранными брендами может быть связан с деятельностью Apple.



Всплеск продаж Apple в марте стал следствием активного снижения цен, предпринятого компанией и сторонними продавцами в преддверии месяца. Некоторые модели iPhone 15 предлагались со скидками до 10 %.



Снижение цен, по-видимому, стимулировало спрос и способствовало росту компании на китайском рынке. По данным Reuters, основанным на данных CAICT, это значительный сдвиг по сравнению с первыми двумя месяцами 2024 года, когда Apple столкнулась с падением продаж на 37 %.



В первом квартале этого года поставки смартфонов Apple в Китае упали на 19 %, что стало худшим показателем с 2020 года, по данным исследовательской компании Counterpoint. Основной причиной спада продаж Apple стал запуск и успешные продажи высококлассного смартфона компании Huawei в августе прошлого года.

