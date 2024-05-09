



Байден подвергся резкой критике из-за задержки поставок оружия Израилю

Республиканцы и демократы раскритиковали президента США Джо Байдена за решение задержать поставки боеприпасов в Израиль из-за операции в Рафиахе.



Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл от Республиканской партии поставили под сомнение его приверженность безопасности Израиля.



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Они написали, что решение Байдена противоречит предоставленным гарантиям относительно своевременной доставки помощи в сфере безопасности.



"Эти недавние сообщения в прессе и паузы в поставках критически важного оружия ставят под сомнение ваше обещание о том, что ваша приверженность безопасности Израиля останется железной", - сказали они.



Джонсон и МакКоннелл напомнили, что Израиль сталкивается с экзистенциальной и многосторонней угрозой, что продемонстрировала недавняя атака Ирана. Они также отметили, что помощь Израилю, Украине и уязвимым партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе должна быть ускорена, насколько это возможно.



С критикой также выступили демократы.



"Я не согласен и глубоко разочарован", — сказал сенатор Джон Феттерман из Пенсильвании.



Представитель Нью-Йорка Ричи Торрес заподозрил, что Байден "потворствует крайне левым". Он хотел бы, чтобы президент поступил правильно по отношению к Израилю. Демократ также отметил, что решение администрации представляют собой "насмешку над репутацией США как союзника".