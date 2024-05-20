



Смерть Раиси - землетрясение в политической жизни Ирана



Внезапная гибель президента Ирана Ибрагима Раиси в результате катастрофы вертолета на северо-западе страны стала настоящим землетрясением в Исламской Республике.



Верховный лидер Али Хаменеи является главой государства и держит в своих руках основные полномочия по его управлению, особенно в вопросах внешней политики и безопасности. Однако президент возглавляет исполнительную власть, официально считается вторым по значимости в правящей иерархии Исламской Республики и пользуется значительным влиянием в управлении делами государства, особенно в области внутренних дел и экономики. Он возглавляет правительство, разрабатывает его политику, отвечает за ее реализацию и руководит рядом высших исполнительных органов во главе с Высшим советом национальной безопасности, который отвечает за выработку суперстратегии по вопросам внешней политики и безопасности.



Уход Раиси со сцены застал Иран в разгар значительных событий на внутренней, региональной и международной арене. На внутренней арене режим переживает острый кризис легитимности. Протестное движение, вспыхнувшее в сентябре 2022 года после гибели молодой женщины Махасы Амини было успешно подавлено, и за это время на улицы вернулся мир. Однако иранские власти, включая президента Раиси, так и не смогли найти ответ на усугубляющиеся экономические и социальные проблемы граждан.



Тем временем Иран все ближе к ожидаемой борьбе за власть после смерти 85-летнего верховного духовного лидера Али Хаменеи. В последние годы Раиси называют одним из ведущих кандидатов на пост преемника Хаменеи. Спустя три года после избрания президентом Раиси столкнулся с растущей критикой, даже со стороны консервативных кругов, из-за провала его экономической политики. Его имидж был навсегда замаран - он считался одним из организаторов массовых казней политических заключенных в 1988 году, когда он занимал пост заместителя генерального прокурора Тегерана. За это Раиси получил кличку “тегеранский мясник”.



На региональной арене, как ожидается, значительное влияние окажет смерть министра иностранных дел Амира Хусейна Абдуллахиана. Глубокое знание Ближнего Востока, владение арабским языком и близость к Силам Кудс Революционной гвардии сделали Абдуллахиана в последние годы, особенно после начала войны в Газе, важным членом высшего руководства.



Абдуллахиан также сыграл центральную роль в усилиях Ирана по ослаблению напряженности в отношениях с арабскими соседями. На мировой арене Раиси в значительной степени стоит за усилиями режима по продвижению политики "лицом к Востоку", основанной на углублении стратегического партнерства с Россией и Китаем.



В заключение следует отметить, что иранская стратегия не претерпит изменений после смерти президента, а Исламская Республика юридически и организационно готова к его внезапному уходу. Согласно конституции Ирана, первый заместитель президента Мохаммад Мухабар будет исполнять его обязанности до тех пор, пока не будет назначена дата новых президентских выборов в течение не более 50 дней. Однако его смерть, как ожидается, потрясет политическую систему Ирана как в ближайшей перспективе, так и в ходе подготовки к будущей борьбе за пост верховного духовного лидера.