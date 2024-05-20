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Официальные СМИ Ирана: президент Раиси погиб
20.05.2024 07:31 Аркадий Бочаровский

Официальные СМИ Ирана: президент Раиси погиб


Официальные СМИ Ирана опубликовали подтверждение гибели президента Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета.

В заявлении говорится: “Аятолла Раиси - шахид”.

Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян погибли в результате крушения вертолета вчера днем на северо-западе страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr, которое отметило, что всех находившиеся в вертолете погибли. Иранские СМИ со слов высокопоставленного чиновника сообщили, что некоторые тела обгорели и поэтому не могут быть опознаны. В вертолете находились еще семь человек.

Рано утром спасатели прибыли к вертолету, разбившемуся вчера днем на севере Ирана, где находились президент Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян. 

"Похоже, что все пассажиры погибли", - заявил иранский чиновник информационному агентству Reuters.

Иранское государственное телевидение заявило, что на месте крушения вертолета с президентом Ибрагимом Раиси и другими людьми "нет признаков жизни".

Ранее ночью турецкий беспилотник, помогавший в поисках вертолета обнаружил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета иранского президента, сообщает агентство Anadolu.

Координаты возможного места крушения иранским властям, и спасатели по ним вышли к месту крушения.

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