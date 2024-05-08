



В Европе эпидемия коклюша

Европейские страны сообщили о резком росте числа случаев коклюша в 2023 году и первом квартале 2024 года, причем их было выявлено в 10 раз больше, чем в предыдущие два года.



В общей сложности за этот период страны Европейского союза и Европейской экономической зоны зарегистрировали почти 60 000 случаев, сообщил в среду Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний, при этом умерли 11 младенцев и восемь пожилых людей.



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Коклюш - бактериальная инфекция легких и дыхательных путей - эндемичен в Европе. Она может быть очень опасна для маленьких детей и пожилых людей.



По данным ECDC, даже в странах с высоким уровнем вакцинации эпидемии коклюша случаются каждые 3-5 лет, хотя небольшое снижение уровня иммунизации во время пандемии COVID-19, возможно, стало одним из факторов роста заболеваемости. Кроме того, циркуляция коклюша была очень низкой во время пандемии и связанных с ней ограничений на передвижение, поэтому рост заболеваемости кажется более значительным.

