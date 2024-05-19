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Поиски президента Ирана: есть двое выживших
19.05.2024 21:47 Алина Груднева

Поиски президента Ирана: есть двое выживших

Обнаружен вертолет, разбившийся во время перевозки президента и министра иностранных дел Ирана.

Об этом сообщают иранские государственные СМИ.

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Уточняется, что по крайней мере один пассажир и один член экипажа выжили. О состоянии президента Ирана Ибрагима Раиси или главы МИД Ирана сообщений нет.

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