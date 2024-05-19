Поиски президента Ирана: есть двое выживших
Обнаружен вертолет, разбившийся во время перевозки президента и министра иностранных дел Ирана.
Об этом сообщают иранские государственные СМИ.
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Уточняется, что по крайней мере один пассажир и один член экипажа выжили. О состоянии президента Ирана Ибрагима Раиси или главы МИД Ирана сообщений нет.
BREAKING:The search for the helicopter carrying the Iranian President which has crashed is ongoing.— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 19, 2024
The weather conditions are very bad. pic.twitter.com/vEhwXk6elY