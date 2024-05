Поиски президента Ирана: есть двое выживших

Обнаружен вертолет, разбившийся во время перевозки президента и министра иностранных дел Ирана.



Об этом сообщают иранские государственные СМИ.



Уточняется, что по крайней мере один пассажир и один член экипажа выжили. О состоянии президента Ирана Ибрагима Раиси или главы МИД Ирана сообщений нет.

BREAKING:The search for the helicopter carrying the Iranian President which has crashed is ongoing.



The weather conditions are very bad. pic.twitter.com/vEhwXk6elY