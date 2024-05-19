



Призыв во Франции: пусть Украина бьет по РФ

Во Франции призвали западные страны разрешить Украине бить по территории России.



По данным Le Figaro, такое заявление сделал глава комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж.



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"Время, кажется, пришло. Право на самооборону исключает право на убежище на территории агрессора", - подчеркнул он, добавив, что изменение доктрины будет полностью законным, ведь положит конец асимметрии между агрессором и жертвой", - отметил он.



По словам Бурланжа, речь идет не о том, чтобы они вмешались в театр военных действий, а о том, чтобы "снять неоправданное табу".