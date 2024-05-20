



Первый канал оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей дочернее юрлицо Первого канала— АО “Первый канал. Всемирная сеть”, вещаю за рубежом, за демонстрацию ЛГБТ-отношений в фильме “Днюха”.



Об этом сообщила пресс-служба суда.



“Постановлением суда АО „Первый канал. Всемирная сеть“ признано виновным в совершении административного правонарушения. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей”, — говорится в сообщении. Вещатель был оштрафован по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения).



Телеканал «Дом Кино» 19 января транслировал фильм “Днюха” с возрастной маркировкой 16+. В фильме есть сцена, где “целуются два лица женского пола”. Подобный контент должен сопровождаться текстовым предупреждением о недопустимости показа среди несовершеннолетних или маркировкой 18+.





