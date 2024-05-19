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Аятолла молится из-за потенциально погибшего президента Ирана
19.05.2024 20:50 Алина Груднева

Аятолла молится из-за потенциально погибшего президента Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи молится за спасение души президента Ибрагима Раиси, который мог погибнуть в результате авиакатастрофы.

По словам аятоллы, авиакатастрофа не затронет решимость "сопротивления".

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По данным IRNA, что Хаменеи молится за безопасность президента Ирана. Поисково-спасательные работы продолжаются после того, как каждый третий вертолет официального иранского конвоя разбился в гористой местности из-за плохой погоды.

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