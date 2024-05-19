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Шри-Ланка хочет вернуть своих граждан с войны в Украине
19.05.2024 21:30 MIGnews.com

Шри-Ланка хочет вернуть своих граждан с войны в Украине

Делегация Шри-Ланки прибудет для переговоров в РФ. Островное государство хочет вернуть своих граждан с российско-украинской войны домой.

"Главная сложность заключается в том, чтобы определить точное количество таких лиц в России. Неофициальные данные свидетельствуют, что в России находятся около 600-800 шриланкийцев", - заявил министр иностранных дел Тарака Баласурия.

В составе делегации Шри-Ланки будет глава Минобороны Камаль Гунаратне, который был послом в РФ.

В то же время акцентировано, что по информации Минобороны Шри-Ланки, в войне против Украины погибли 16 ее граждан.

 

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