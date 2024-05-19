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Ирак предложил Ирану помощь в поисках президента
19.05.2024 20:32 Алина Груднева

Ирак предложил Ирану помощь в поисках президента

Ирак предложил Ирану помощь в поисково-спасательных операциях президента Ибрагима Раиси после предполагаемого крушения его вертолета по пути из Азербайджана.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Ирака Мохамед Шиа аль-Судани.

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"Я поручил министерству внутренних дел, Иракскому Красному Полумесяцу и другим соответствующим органам предложить Ирану имеющиеся ресурсы для помощи в поисках вертолета президента Ирана", - сказано в его заявоении.

Уточняется, что поисково-спасательная группа направилась в отдаленный горный район, но пока что не вышла на связь.

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