



Ученые обезвредили алкоголь

Исследователи из ETH Zurich разработали гель, изготовленный из фибрилл сывороточного белка, который использует отдельные атомы железа для преобразования алкоголя в кишечнике в безвредную уксусную кислоту, прежде чем она попадет в кровоток.



Они показали, что у мышей гель снижает уровень алкоголя в крови до 50 % и защищает организм от вредного влияния алкоголя.



Хотя необходимы дальнейшие испытания, прежде чем гель можно будет использовать на людях, исследователи уверены, что они будут успешными, и уже подали заявку на патент на гель.



