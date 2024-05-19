Новости » Life Style
Ученые обезвредили алкоголь
19.05.2024 23:30 MIGnews.com

Ученые обезвредили алкоголь

Исследователи из ETH Zurich разработали гель, изготовленный из фибрилл сывороточного белка, который использует отдельные атомы железа для преобразования алкоголя в кишечнике в безвредную уксусную кислоту, прежде чем она попадет в кровоток.

Они показали, что у мышей гель снижает уровень алкоголя в крови до 50 %  и защищает организм от вредного влияния алкоголя.

Хотя необходимы дальнейшие испытания, прежде чем гель можно будет использовать на людях, исследователи уверены, что они будут успешными, и уже подали заявку на патент на гель.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы