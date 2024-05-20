



Николай Бурляев призвал ввести в школах России уроки целомудрия

А вы помните кто такой Бурляев? Люди постарше должны помнить. Когда в СССР началась “перестройка и гласность”, кинематограф стал более открыто смотреть на Запад. Тогда было снято несколько художественных детских фильмов про олененка Бэмби, где Николай Бурляев, тогда еще очень даже молодой, играл сначала юного Бэмби, а потом уже крепко повзрослевшего.



Вообще у Бурляева много ролей. Как не вспомнить “Военно-полевой роман”, “Иваново детство”, “Мастер и Маргарита”... Во многих фильмах Бурляев так вживался в драму, что сам становился сплошной драмой. Последняя роль в кино была сыграна в 2009 году, дальше было несколько озвучек. Потом засосала чиновничья трясина.



В путинской России Бурляеву тоже нашлось место, как оказалось. Он стал первым зампредом комитета по развитию гражданского общества.



Так вот Бурляев на днях предложил ввести в российских школах уроки нравственности.



По его мнению, такие уроки позволят ученикам тянуться “к правильным ориентирам”: “Когда в нашей стране случилась перестройка, к нам хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Поэтому надо обучать школьников правильному отношению ко взрослой жизни”.



Ай-я-яй! А как же “Бэмби”?..



По словам Бурляева, школьников нужно обучить “правильному отношению” к взрослой жизни. “Девочкам надо прививать понимание того, что цель жизни и призвание женщины от Господа — быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу. <…> А мальчиков надо учить тому, что они защитники Родины, своей семьи, жены, которую они должны оберегать. Нужно приучать их к уважению к женщине, к целомудрию»” — заявил Бурляев.



Известно, что сам Бурляев был трижды женат и женам своим изменял.

