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В Афинах произошли столкновения между пропалестинскими протестующими и полицией
08.05.2024 13:14 MIGnews.com

В Афинах произошли столкновения между пропалестинскими протестующими и полицией

В центре Афин во вторник вспыхнула напряженность, когда более 300 протестующих собрались у здания парламента, выражая свое несогласие с недавними военными операциями Израиля в Рафиахе. Согласно сообщению агентства Reuters, эти протестующие, многие из которых размахивали палестинскими флагами и держали транспаранты с лозунгами "Руки прочь от Рафиаха!", представляют собой глобальный протест против эскалации конфликта в регионе.

Несмотря на то, что митинг был в основном мирным, были моменты конфронтации, когда часть протестующих дошла до ворот египетского посольства, расположенного напротив парламента, что привело к вмешательству полиции со слезоточивым газом, чтобы справиться с неуправляемой толпой, как указано в отчете Reuters.  Эти столкновения, хотя и кратковременные, иллюстрируют высокие эмоции и напряженность, связанные с международным восприятием продолжающегося конфликта в Газе.

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Ранее во вторник появилось сообщение о группе бунтовщиков, которые попытались ворваться в афинский отель, где остановилась группа израильтян. Местная афинская полиция поспешила на место происшествия, чтобы восстановить контроль над территорией вокруг отеля и усмирить разъяренную толпу.

Подтверждения сообщения о беспорядках не поступало.
 



 

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