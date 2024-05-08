



Спрос на круизы растет. Royal Caribbean набирает тысячи новых сотрудников

Круизный оператор Royal Caribbean Group ведет переговоры с новыми и существующими рынками по всему миру о найме тысяч работников для укомплектования своих судов и частных направлений, чтобы соответствовать рекордному спросу на круизы.



В 2024 году число людей, отправляющихся в круизы, достигнет рекордной отметки, и в связи с резким ростом спроса и увеличением размеров судов потребности в рабочей силе растут. Туристические агентства и портовые операторы со всего мира заявили, что Royal Caribbean ищет сотрудников по всему миру, и компания подтвердила, что в этом году наймет около 10 000 работников.



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Согласно годовому отчету компании, численность персонала Royal Caribbean на море на конец 2023 года составило около 88 700 человек, что на 6% меньше, чем годом ранее. Сухопутный персонал компании, включая частные направления, насчитывал около 9 500 сотрудников с полной занятостью, что на 17 % больше.



В первом квартале объем бронирований достиг рекордной отметки, увеличив квартальную выручку до 3,73 миллиарда долларов, что на 29 % больше, а цена акций компании за последний год удвоилась и достигла нового рекорда.

