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Кошкам и собакам из РФ и Беларуси будет сложнее попасть в ЕС
19.05.2024 16:01 Алина Груднева

Кошкам и собакам из РФ и Беларуси будет сложнее попасть в ЕС

Евросоюз меняет правила о ввозе кошей, собак и хорьков с территории России и Беларуси.

По данным Delfi, такое заявление сделала главный государственный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

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Так, с 16 сентября для ввоза питомцев и Беларуси будет нужно пройти тест на антитела к бешенству.  

Образец нужно будет взять как минимум за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС, а само исследование должно проводиться в "утвержденной лаборатории".

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