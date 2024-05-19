



Кошкам и собакам из РФ и Беларуси будет сложнее попасть в ЕС

Евросоюз меняет правила о ввозе кошей, собак и хорьков с территории России и Беларуси.



По данным Delfi, такое заявление сделала главный государственный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.



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Так, с 16 сентября для ввоза питомцев и Беларуси будет нужно пройти тест на антитела к бешенству.



Образец нужно будет взять как минимум за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС, а само исследование должно проводиться в "утвержденной лаборатории".