Кошкам и собакам из РФ и Беларуси будет сложнее попасть в ЕС
Евросоюз меняет правила о ввозе кошей, собак и хорьков с территории России и Беларуси.
По данным Delfi, такое заявление сделала главный государственный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.
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Так, с 16 сентября для ввоза питомцев и Беларуси будет нужно пройти тест на антитела к бешенству.
Образец нужно будет взять как минимум за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС, а само исследование должно проводиться в "утвержденной лаборатории".