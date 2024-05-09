



Amazon ворвется в европейские сети 5G благодаря облачной сделке с Telefonica

Telefonica Germany переведет миллион 5G-клиентов в облако Amazon Web Services в конце этого месяца, сообщили Рейтер руководители компании, что является смелым шагом американского онлайн-ритейлера по выходу на глобальный рынок телекоммуникаций.



В то время как некоторые телекоммуникационные сети переносят ИТ и другие непрофильные операции в публичное облако, шаг дочерней компании испанской группы Telefonica - это первый глобальный случай, когда существующий оператор мобильной связи переводит свою основную сеть в публичное облако.



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Крупные компании, предоставляющие услуги облачных вычислений, такие как Amazon и Microsoft, пытаются продвинуться в телекоммуникационный сектор, соблазняясь миллиардами долларов потенциального дохода, но операторы с опаской относятся к возможностям публичных облаков по управлению мобильной сетью.



"Я хочу увидеть, как это работает, по крайней мере, в течение одного-двух кварталов, и у меня есть дорожная карта, чтобы перевести по крайней мере 30-40 % моей клиентской базы к 2025-2026 годам", - сказал Маллик Рао, директор по технологиям и информации в O2 Telefonica, также известной как Telefonica Germany.

