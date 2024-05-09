



Канье Уэст прилетит в Москву с концертом

Один из московских телеканалов утверждает, что с рэпером уже подписан контракт на выступление в Лужниках.



Сообщается, что Канье Уэст прилетит в Россию с женой Бьянкой. Сами же переговоры о концерте длились больше года.



Американский рэпер Канье Уэст (сменивший имя на Йе) говорил, что давно мечтал посетить Россию, сравнивал себя с Путиным и хотел с ним познакомиться. В одном из интервью рэпер также рассказал о своих симпатиях к Гитлеру, но не уточнил, хотел бы он встретиться с нацистским диктатором. В 2022 году Канье заявлял о своих планах баллотироваться в президенты США и стать вторым чернокожим президентом в истории Америки.



До этого Уэст спровоцировал серию антисемитских скандалов, потом извинялся, но, видимо, для проформы.

