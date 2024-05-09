



9 мая в Германии будет особым: запрет на российские флаги и Z-символику

Полиция Берлина запретила демонстрировать российскую символику на памятных мероприятиях, которые пройдут 8 и 9 мая по случаю 79-й годовщины победы над фашизмом.



Речь идет о всей той символике, с которой Россия вторглась в мирную Украину и развязала кровавую войну - георгиевские ленты, российская военная форма, буквы “V” и “Z” и другой символике, связанной с нападением РФ на Украину.



Ограничения будут касаться только мероприятий, которые состоятся возле советских мемориалов, также они не распространяются на ветеранов Второй мировой войны.



