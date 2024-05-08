



Boeing 767 совершил неудачную посадку в аэропорту Стамбула

Самолет FedEx вылетел из парижского аэропорта Шарль-де-Голь сегодня утром и направлялся в Стамбул. Видеозапись запечатлела момент, когда нос самолета врезается во взлетно-посадочную полосу и скребет по асфальту.



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В заявлении официальных лиц аэропорта говорится следующее: "Служба спасения и ARFF аэропорта Стамбула IGA продолжает прилагать усилия, чтобы переместить самолет в безопасную зону и открыть взлетно-посадочную полосу для движения самолетов. На всех остальных взлетно-посадочных полосах, включая запасные, движение продолжается без сбоев".

