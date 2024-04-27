



Полиция очистила кампус в Бостоне от антиизраильских демонстрантов

Полицейские в снаряжении очистили кампус Северо-Восточного университета в Бостоне от антиизраильских демонстрантов. Несколько десятков студентов кричали и освистывали их.



В учебном заведении говорят, что в демонстрацию, которая началась два дня назад, "проникли профессиональные организаторы", не имеющие отношения к университету.



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В заявлении говорится, что в ходе демонстрации использовались антисемитские лозунги, в том числе "Убивайте евреев".



"Мы не можем терпеть подобную ненависть в нашем кампусе", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на социальной медиаплатформе X.

