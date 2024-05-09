



Усик против Фьюри: непобежденный украинец завершил подготовку к бою

Непобежденный украинский боксер Александр Усик уже завершил подготовку к предстоящему бою с британцем Тайсоном Фьюри.



Об этом чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супетяжелом весе сообщил в Instagram.



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Усик опубликовал фото из тренировочного лагеря, на котором после тренировки позирует уставшим на краю ринга.



"Тяжелая работа сделана", - сообщил боксер.



Долгожданный бой Усика с Фьюри будет проведен 18 мая в Эр-Рияде.