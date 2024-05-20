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Президент ЕС выразил искренние соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
20.05.2024 11:17 Раиса Вовк

Президент ЕС выразил искренние соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

В понедельник, 20 мая, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что "ЕС выражает искренние соболезнования" в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана.

Сообщение Мишеля в соцсети Х появилось после того, как иранские государственные СМИ подтвердили, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате аварии вертолета 19 мая. 

"ЕС выражает искренние соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахиана, а также других членов их делегации и экипажа в аварии вертолета. Наши мысли с семьями погибших", – написал Мишель.
 


Ранее председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выразила непонимание и возмущение использованием хештега "солидарность ЕС" еврокомиссаром по кризисному управлению в посте об аварии вертолета с президентом Ирана.

Накануне Мишель заявлял, что еврочиновники "пристально следят" за новостями об "аварийной посадке" вертолета с двумя топ-чиновниками Ирана. 

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