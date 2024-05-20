



Новый президент Тайваня призвал Китай прекратить военное запугивание

Новый президент Тайваня Лай Чин-тэ в своей инаугурационной речи призвал Китай прекратить военное запугивание острова, на который Пекин претендует как на свою собственную территорию.



"Соотечественники, у нас есть идеал - стремиться к миру, но мы не должны питать иллюзий", - сказал Лай после приведения к присяге. "Поскольку Китай еще не отказался от применения силы для захвата Тайваня, мы должны понимать, что даже если мы полностью примем предложение Китая и откажемся от своего суверенитета, попытка Китая аннексировать Тайвань не исчезнет".



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Он сменил на посту президента Цай Ин-вэнь, которая руководила Тайванем в течение восьми лет экономического и социального развития, несмотря на пандемию COVID-19 и эскалацию военных угроз со стороны Китая.

