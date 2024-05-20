



ХАМАС и "Хезболла" скорбят о Раиси

Палестинская исламистская террористическая группировка ХАМАС скорбит по поводу смерти президента Ирана Ибрагима Раиси, заявив, что он поддерживал ее во время войны с Израилем.



"Эти лидеры поддержали законную борьбу нашего народа против сионистского образования, оказали ценную поддержку палестинскому сопротивлению и приложили неустанные усилия для солидарности и поддержки на всех форумах и полях нашего народа в непоколебимой Газе во время битвы", - говорится в заявлении ХАМАСа.



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"Они также приложили значительные политические и дипломатические усилия, чтобы остановить сионистскую агрессию против нашего палестинского народа", - говорится в заявлении ХАМАС.



Ливанская террористическая группировка "Хезболла" также скорбит о Раиси как о "защитнике движений сопротивления".



Ливанская "Хезболла" выражает глубочайшие соболезнования", - говорится в заявлении группировки, добавляя, что она "долгое время близко знала Раиси" и что он был "твердым сторонником и стойким защитником наших дел... и защитником движений сопротивления".

