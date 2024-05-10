



TikTok начнет маркировать контент, созданный искусственным интеллектом

TikTok планирует начать маркировать изображения и видео, загруженные на свой сервис обмена видео, которые были созданы с помощью искусственного интеллекта, сообщила компания в четверг, используя цифровой водяной знак, известный как Content Credentials.



Исследователи выражают опасения, что контент, созданный искусственным интеллектом, может быть использован для вмешательства в американские выборы этой осенью, и TikTok уже входила в группу из 20 технологических компаний, которые в начале этого года подписали соглашение, обязующееся бороться с этим.



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Компания уже маркирует контент, созданный искусственным интеллектом с помощью инструментов внутри приложения, но последний шаг позволит наклеивать ярлык на видео и изображения, созданные вне сервиса.



"У нас также есть правила, запрещающие реалистичный ИИ, который не помечен, поэтому если реалистичный ИИ (сгенерированный контент) появится на платформе, мы удалим его как нарушающий наши правила сообщества", - сказал в интервью Адам Прессер, глава отдела операций, доверия и безопасности TikTok.

